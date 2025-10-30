SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 16 901,38 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 84,674 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,138 Prozent fester bei 16 894,37 Punkten, nach 16 871,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 856,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 962,60 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 3,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 933,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 719,82 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 13 498,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,71 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 8,18 Prozent auf 161,40 EUR), Drägerwerk (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR), Kontron (+ 3,78 Prozent auf 23,04 EUR), Hypoport SE (+ 3,49 Prozent auf 130,60 EUR) und Sixt SE St (+ 2,92 Prozent auf 77,65 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil STRATEC SE (-5,22 Prozent auf 23,60 EUR), pbb (-3,55 Prozent auf 4,73 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,50 Prozent auf 6,90 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,10 Prozent auf 9,06 EUR) und Springer Nature (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 847 475 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,671 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 9,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at