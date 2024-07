EQS-News: Nyxoah ernennt Scott Holstine zum Chief Commercial Officer

EQS-News: Nyxoah SA. / Schlagwort(e): Personalie

Nyxoah ernennt Scott Holstine zum Chief Commercial Officer Mont-Saint-Guibert, Belgien – 15. Juli 2024, 8:00 Uhr MESZ – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) („Nyxoah" oder das „Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe („Obstructive Sleep Apnea“, OSA) spezialisiert hat, hat heute die Ernennung von Scott Holstine zum Chief Commercial Officer bekanntgegeben. In dieser Funktion wird Herr Holstine die Vertriebsaktivitäten von Nyxoah leiten, um eine erfolgreiche Markteinführung in den USA zu ermöglichen. Scott Holstine verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Medizintechnikindustrie. Er hat zahlreiche Produkte erfolgreich in den US-amerikanischen Markt eingeführt sowie Vertriebsorganisationen aufgebaut und geleitet, die sich durch eine starke operative Performance auszeichnen. Zudem engagiert er sich für gezielte Personal- und Talententwicklung. Scott Holstine hat die United States Military Academy in West Point, NY, mit dem Superintendent's Award for Excellence (Star Wreath) abgeschlossen. Nachdem er als Captain in der US-Armee gedient hatte, erhielt Herr Holstine seinen MBA von der University of Minnesota, Carlson School of Management in Minneapolis, MN. „Wir erwarten die FDA-Zulassung Ende 2024. Da ist die Einstellung eines erfahrenen Vertriebsleiters von entscheidender Bedeutung, um unsere US-Vermarktungsstrategie schnell in einen konkreten Plan zur Umsetzung unseres Launches zu übersetzen. Dies beginnt damit, dass wir bis zum Jahresende ein schlagkräftiges Vertriebsteam aufgebaut haben wollen. Scott Holstine ist eine dynamische und kreative Führungspersönlichkeit mit zahllosen Erfolgen im Aufbau leistungsstarker Teams und der Entwicklung neuer Märkte für innovative Technologien“, kommentierte Olivier Taelman, Chief Executive Officer von Nyxoah. „Diese Ernennung ist der Startschuss für den Aufbau eines Teams von erstklassigen Fachleuten, die unsere Patienten und Ärzte im Blick haben und die Mission von Nyxoah unterstützen, OSA-Patienten wieder gut schlafen zu lassen.“ „Für Patienten mit OSA ist das eine vielversprechende Zeit. Die starken Ergebnisse von Nyxoahs DREAM-Studie und der Erfolg von Genio auf Märkten außerhalb der USA haben gezeigt, welches Potenzial diese bahnbrechende und einzigartige Lösung besitzt. Sowohl Patienten als auch Ärzte begrüßen es, dass ein zweites Unternehmen auf dem Gebiet der Hypoglossus-Neurostimulation aktiv ist. Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu sein und eine patientenorientierte Vertriebsorganisation aufzubauen, bei dem der Erfolg unserer Partner im Gesundheitswesen bei der Behandlung von OSA im Vordergrund steht", fügte Scott Holstine hinzu. Über Nyxoah Nyxoah ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe („Obstructive Sleep Apnea“, OSA) fokussiert. Das Hauptprodukt von Nyxoah ist das Genio®-System, eine patientenzentrierte, draht- und batterielose Hypoglossus-Neurostimulationstherapie für OSA. Bei der Erkrankung handelt es sich um die weltweit am häufigsten auftretende schlafbezogene Atmungsstörung, die mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko und schwerwiegenden kardiovaskulären Begleiterkrankungen einhergeht. Nyxoah hat es sich zum Ziel gesetzt, OSA-Patienten erholsame Nächte zu ermöglichen, damit sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Basierend auf dem erfolgreichen Abschluss der BLAST-OSA-Studie erhielt das Genio®-System 2019 die europäische CE-Kennzeichnung. Nyxoah hat zwei erfolgreiche Börsengänge durchgeführt: an der Euronext Brüssel im September 2020 und an der Nasdaq im Juli 2021. Nach den positiven Ergebnissen der BETTER-SLEEP-Studie erhielt Nyxoah die CE-Kennzeichnung für die Erweiterung seiner therapeutischen Indikationen auf Patienten mit komplett konzentrischem Kollaps („Complete Concentric Collapse“, CCC). Für Betroffene sind alternative verfügbare Therapien derzeit kontraindiziert. Zudem hat das Unternehmen positive Ergebnisse der pivotalen IDE-Studie DREAM für die FDA-Zulassung und die Vermarktung in den USA veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie im Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023 des Unternehmens und unter http://www.nyxoah.com/. Achtung - CE-Kennzeichnung seit 2019. Prüfprodukt in den Vereinigten Staaten. Durch US-Bundesgesetz auf die Verwendung im Rahmen von klinischen Studien in den USA beschränkt. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens bzw. der Führungsebene oder des Vorstands des Unternehmens in Bezug auf die Darlehensvereinbarung und Vereinbarung über die synthetischen Optionen mit der EIB sowie der Verwendung der Finanzmittel aus der Vereinbarung, das Genio®-System und die laufenden klinischen Studien zum Genio®-System, die potenziellen Vorteile des Genio®-Systems, die Ziele von Nyxoah in Bezug auf die Entwicklung, Zulassungsprozesse und die potenzielle Verwendung des Genio®-Systems, den Nutzen der klinischen Daten für das potenzielle Erreichen der FDA-Zulassung des Genio®-Systems, die Ergebnisse aus Nyxoahs US-Zulassungsstudie DREAM, die Beantragung der FDA-Zulassung und der Eintritt in den US-Markt wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Faktoren könnten sich negativ auf das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr aufgeführt sind, der am 20. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie die nachfolgenden Berichte, die das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als Zusicherung verstanden werden, dass solche Trends oder Aktivitäten in der Zukunft anhalten werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen. Es werden keine Zusicherungen und Garantien in Bezug auf die Richtigkeit oder Angemessenheit solcher zukunftsgerichteter Aussagen gegeben. Infolgedessen lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu veröffentlichen, die sich aus veränderten Erwartungen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen, Annahmen oder Umständen ergeben, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Weder das Unternehmen, noch seine Berater oder Vertreter, noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Angestellten dieser Einrichtungen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Kontakt: Nyxoah

David DeMartino, Chief Strategy Officer

IR@nyxoah.com Für Medien

Belgien/Frankreich

Backstage Kommunikation - Gunther De Backer

gunther@backstagecom.be International/Deutschland

MC Services AG - Anne Hennecke

nyxoah@mc-services.eu Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

