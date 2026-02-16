Schweizer Electronic Aktie

Schweizer Electronic Aktie

WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236

16.02.2026 16:30:13

EQS-News: Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Personalie
Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand

16.02.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand

Schramberg, 16. Februar 2026 – Herr Thomas Gottwald (Chief Technology Officer) hat sich entschieden, die Schweizer Electronic AG aus persönlichen Gründen vorzeitig zu verlassen. Der Aufsichtsrat und Herr Gottwald haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Gottwald mit Wirkung zum 16. Februar 2026 aus dem Vorstand ausscheidet.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Gottwald für die geleistete Arbeit und seine Verdienste um die Gesellschaft und wünscht ihm persönlich alles Gute. Die von Herrn Gottwald verantworteten Bereiche werden von nun an von den Vorstandsmitgliedern Herrn Nicolas-Fabian Schweizer (CEO) und Herrn Marc Bunz (CFO) geleitet.

 

Über SCHWEIZER 
Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.


Weitere Informationen erhalten Sie von:
Elisabeth Trik
Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Telefon: +49 7422 512302
E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag
Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Bilder: Schweizer Electronic AG | Flickr

 

 

 


16.02.2026 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Deutschland
Telefon: 07422-512-301
Fax: 07422-512-397
E-Mail: ir@schweizer.ag
Internet: www.schweizer.ag
ISIN: DE0005156236
WKN: 515623
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2276918

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276918  16.02.2026 CET/CEST

