EQS-News: Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand

Schweizer Electronic AG
16.02.2026
Veränderung im Vorstand
EQS-News: Schweizer Electronic AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand
Schramberg, 16. Februar 2026 – Herr Thomas Gottwald (Chief Technology Officer) hat sich entschieden, die Schweizer Electronic AG aus persönlichen Gründen vorzeitig zu verlassen. Der Aufsichtsrat und Herr Gottwald haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Gottwald mit Wirkung zum 16. Februar 2026 aus dem Vorstand ausscheidet.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Gottwald für die geleistete Arbeit und seine Verdienste um die Gesellschaft und wünscht ihm persönlich alles Gute. Die von Herrn Gottwald verantworteten Bereiche werden von nun an von den Vorstandsmitgliedern Herrn Nicolas-Fabian Schweizer (CEO) und Herrn Marc Bunz (CFO) geleitet.
Über SCHWEIZER
Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.
