EQS-News: Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand

16.02.2026 / 16:30 CET/CEST

Schweizer Electronic AG: Veränderung im Vorstand

Schramberg, 16. Februar 2026 – Herr Thomas Gottwald (Chief Technology Officer) hat sich entschieden, die Schweizer Electronic AG aus persönlichen Gründen vorzeitig zu verlassen. Der Aufsichtsrat und Herr Gottwald haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Gottwald mit Wirkung zum 16. Februar 2026 aus dem Vorstand ausscheidet.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Gottwald für die geleistete Arbeit und seine Verdienste um die Gesellschaft und wünscht ihm persönlich alles Gute. Die von Herrn Gottwald verantworteten Bereiche werden von nun an von den Vorstandsmitgliedern Herrn Nicolas-Fabian Schweizer (CEO) und Herrn Marc Bunz (CFO) geleitet.

