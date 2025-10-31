EQS-News: SURTECO GROUP SE: Operativer Umsatz leicht unter Vorjahr, Ergebniszuwachs im dritten Quartal

EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

SURTECO GROUP SE: Operativer Umsatz leicht unter Vorjahr, Ergebniszuwachs im dritten Quartal



Buttenwiesen, 31. Oktober 2025 – In den ersten drei Quartalen 2025 erwirtschaftete die SURTECO Gruppe einen Umsatz von 639,8 Mio. € nach 662,2 Mio. € im Vorjahr. Unter Berücksichtigung des im Mai 2025 eingestellten Geschäftsbereichs mit Imprägnaten und Abzug negativer Währungskurseffekte gegenüber dem Vorjahr lag die operative Umsatzentwicklung mit -1 % nur leicht unter dem Vorjahreszeitraum. Dies korreliert mit dem rückläufigen Wirtschaftswachstum in Deutschland und der daraus resultierenden ausgeprägten Nachfrageschwäche in der Möbelindustrie. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis der Gruppe (EBITDA adjusted) gab in den Monaten Januar bis September 2025 auf 73,2 Mio. € (Vorjahr: 76,8 Mio. €) nach. Im Vergleich der Monate Juli bis September konnte hingegen gegenüber dem Vorjahr ein Plus auf 22,5 Mio. € (Q3-2024: 19,8 Mio. €) erwirtschaftet werden.

Auch das Konzernergebnis ist wesentlich durch negative Währungskurseffekte aus Intercompanydarlehen beeinflusst. Trotz rückläufiger Zinszahlungen betrug das Finanzergebnis -18,2 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2025 (Q1-3 2024: -14,0 Mio. €). Nach Ertragsteuern von -9,2 Mio. € (Vorjahr: -8,9 Mio. €) betrug der Fehlbetrag -5,2 Mio. € nach einem Konzerngewinn von 7,8 Mio. € im Vorjahr. Der Free Cash Flow in den ersten drei Quartalen 2025 erreichte 20,4 Mio. € nach 23,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Da für das aktuelle Geschäftsjahr mit einer zurückhaltenden Nachfrage gerechnet wurde und die SURTECO Gruppe ihre strenge Kostendisziplin aufrechterhält, wird die Ergebnisprognose aus dem Geschäftsbericht 2024 (EBITDA adjusted zwischen 85 Mio. € und 105 Mio. €) mit der Zielerreichung am unteren Ende der Spanne bestätigt. Der prognostizierte Umsatz von 850 Mio. € bis 900 Mio. € wird unter Berücksichtigung der anhaltend schwachen Nachfrage und unter Einfluss negativer Währungskurseffekte am unteren Ende der Spanne oder auch leicht darunter erwartet.

„Die Nachfrage in unserer Branche zeigt sich noch schwächer, als zu Jahresbeginn erwartet. Dank der langfristig angelegten Optimierung unserer Prozesse und Strukturen sowie strikter Kostendisziplin werden wir jedoch das fehlende Volumen für das avisierte EBITDA adjusted kompensieren können.“, so Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE.

Den Bericht zu den ersten drei Quartalen 2025 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com.

Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 26 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 857 Mio. €, davon 19 % in Deutschland, 37 % im europäischen Ausland und weitere 44 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €)

Q1-3 2024 Q1-3 2025 Veränderung Konzernumsatz 662,2 639,8 -3 - davon Surfaces 206,0 196,2 -5 - davon Edgebands 114,7 107,4 -6 - davon Profiles 100,3 103,8 +3 - davon North America 205,1 198,7 -3 - davon Asia / Pacific 36,2 33,6 -7 EBITDA adjusted1 76,8 73,2 -5 - davon Surfaces 21,2 16,3 -23 - davon Edgebands 21,4 17,4 -19 - davon Profiles 14,0 14,7 +5 - davon North America 21,7 24,0 +11 - davon Asia / Pacific 5,4 4,7 -13 EBT 16,5 4,1 -75 Konzerngewinn / -fehlbetrag 7,8 -5,2 -166 Ergebnis je Aktie in € 2 0,50 -0,33 -166