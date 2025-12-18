EQS-News: swissnet Group stärkt digitale Infrastruktur des See-Spitals Horgen mit hochredundanter Datenanbindung

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group stärkt digitale Infrastruktur des See-Spitals Horgen mit hochredundanter Datenanbindung



18.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Berg, Schweiz – 18. Dezember 2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD) wurde vom See-Spital Horgen mit der Modernisierung und Absicherung seiner Standortkonnektivität beauftragt. Das Projekt umfasst ein Gesamtvolumen von 296.000 Schweizer Franken und beinhaltet den Aufbau einer vollständig neu konzipierten, fünffach redundanten Datenleitungsarchitektur, die auf mehreren Providern und unterschiedlichen Übertragungstechnologien basiert. Ziel ist die Absicherung aller kritischen Kommunikations- und IT-Prozesse des Spitals durch eine hochverfügbare, ausfallresistente Infrastruktur, die den besonderen Anforderungen eines klinischen Betriebs gerecht wird.

Im Rahmen des Projekts implementiert swissnet eine verteilte Leitungsarchitektur, die mehrere Netzbetreiber, Zugangstechnologien und physische Trassen kombiniert. Dieses Konzept stellt sicher, dass selbst im Falle von Netzstörungen, Provider-Ausfällen oder infrastrukturellen Unterbrechungen ein unterbrechungsfreier Klinikbetrieb gewährleistet bleibt. Die redundant ausgelegten Datenpfade bilden die Grundlage für sämtliche digitale Services des Spitals – von medizinischer Dokumentation über interne Kommunikation bis hin zu administrativen Anwendungen. Zusätzlich übernimmt swissnet den langfristigen Managed Service für Überwachung, Betrieb und kontinuierliche Optimierung der Leitungsinfrastruktur.

„Mit dem See-Spital Horgen realisieren wir ein Projekt, das exemplarisch zeigt, welche Bedeutung hochverfügbare Konnektivität in einem medizinischen Umfeld hat“, sagt Boris Tölzel, Head of Solutions CH. „Die fünffach redundante Anbindung sorgt dafür, dass alle kritischen Systeme auch unter außergewöhnlichen Bedingungen stabil arbeiten. Wir freuen uns, das See-Spital mit einer Infrastruktur zu unterstützen, die Ausfallsicherheit, Performance und Zukunftsfähigkeit auf ein neues Niveau hebt.“

Die technische Umsetzung startet 2026 und wird in mehreren Phasen realisiert. Der anschließende Managed Service trägt ab Betriebsbeginn zu stabilen, wiederkehrenden Umsätzen der swissnet Group bei.

