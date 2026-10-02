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02.10.2026 13:30:03

EQS-News: Vedere Holdings plc

EQS-News: Vedere Holdings PLC / Schlagwort(e): Sonstiges
Vedere Holdings plc

02.10.2026 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vedere Holdings plc gibt Liquidation der Acacia Training Limited bekannt

Düsseldorf, 2. Oktober 2026 – Vedere Holdings plc („Vedere“), eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen, gibt heute bekannt, dass die Acacia Training Limited („Acacia“) am 17. Dezember 2025 in die freiwillige Liquidation durch die Gläubiger eingetreten ist. Infolgedessen ist Acacia keine Tochtergesellschaft der Vedere Holdings plc mehr.

Über Vedere Holdings plc

Vedere Holdings plc wurde 2024 gegründet und verfolgt das Ziel, Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitssektor zu gründen und zu erwerben, die mit ihren Kernprinzipien der menschenzentrierten Innovation, des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt und des wirtschaftlichen Wohlstands im Einklang stehen. Vedere unterstützt Gründer und Unternehmer, die sich einem skalierbaren, werteorientierten Wachstum verschrieben haben.

www.vederegroup.com

Kontakte für Investor-Relations- und Medienanfragen:

pr@financialmedia.group

Franziska Grobler
Financial Media

 

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02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vedere Holdings PLC
Acacia House, Trentham Business Quarter, Bellringer Road
ST4 8GB Stoke on Trent
Großbritannien
Telefon: +44 7595220470
Internet: vederegroup.com
ISIN: GB00BRJS8211
WKN: A419EU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
LEI Code: 213800OKXXVN1E6HSP25
EQS News ID: 2409642

 
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2409642  02.10.2026 CET/CEST

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