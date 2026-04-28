Equity Residential Q1 Profit Falls

(RTTNews) - Equity Residential (EQR) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $89.72 million, or $0.24 per share. This compares with $256.23 million, or $0.67 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $779.84 million from $760.81 million last year.

Equity Residential earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $89.72 Mln. vs. $256.23 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.67 last year. -Revenue: $779.84 Mln vs. $760.81 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.28 To $ 0.32