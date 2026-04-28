Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
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28.04.2026 23:40:01
Equity Residential Q1 Profit Falls
(RTTNews) - Equity Residential (EQR) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $89.72 million, or $0.24 per share. This compares with $256.23 million, or $0.67 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.5% to $779.84 million from $760.81 million last year.
Equity Residential earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89.72 Mln. vs. $256.23 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.67 last year. -Revenue: $779.84 Mln vs. $760.81 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.28 To $ 0.32
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