Ergebnisse der Generalversammlung der Baloise Holding AG

Basel, 26. April 2024. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG beschlossen an der 61. ordentlichen Generalversammlung antragsgemäss eine Dividendenerhöhung auf 7.70 Schweizer Franken je Aktie und wählten Dr. Guido Fürer als neues Verwaltungsratsmitglied. Zwei der drei Aktionärsanträge erreichten das qualifizierte Mehr, weshalb die Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung aus den Statuten von Baloise gestrichen und das qualifizierte Mehr von drei Viertel auf zwei Drittel gesenkt wurde. An der Generalversammlung der Baloise Holding AG erreichten zwei der drei Aktionärsanträge das erforderliche qualifizierte Mehr. Die Statutenbestimmungen zur Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung wurden aufgehoben und das qualifizierte Mehr für wichtige Generalversammlungsbeschlüsse von drei Viertel auf zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen gesenkt. Der Aktionärsantrag zur Neuregelung der Nominee-Klausel wurde dagegen wie vom Verwaltungsrat empfohlen abgelehnt. Dividendenerhöhung gutgeheissen Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu. So genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Lagebericht, die Jahres- sowie die Konzernrechnung 2023 und erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung die Entlastung. Des Weiteren wurde der Dividendenantrag des Verwaltungsrats angenommen, wodurch für das Geschäftsjahr 2023 eine Bruttodividende von 7.70 Schweizer Franken pro Aktie ausgeschüttet wird. Personeller Wechsel im Verwaltungsrat Nach acht erfolgreichen Jahren im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG trat Hugo Lasat nicht mehr zur Wiederwahl an. Als neues Verwaltungsratsmitglied wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Guido Fürer. Dr. Guido Fürer war von 2012 bis 2023 Group Chief Investment Officer und Mitglied der Konzernleitung bei Swiss Re. Zwischen 2019 und 2022 fungierte er als Landespräsident für Swiss Re in der Schweiz und war zudem Vorsitzender des Group Strategic Council. Dr. Thomas von Planta wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine weitere Amtsdauer von jeweils einem Jahr wiedergewählt. «Unsere Aktionärinnen und Aktionäre haben antragsgemäss die Erhöhung der Dividende um 30 Rappen auf brutto 7.70 Schweizer Franken beschlossen. Zudem lagen drei Aktionärsanträge zur Beschlussfassung vor. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre hatten einst die Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung eingeführt, die erforderliche Mehrheit der Aktionäre hat heute eine Aufhebung der Statutenbestimmungen gegenüber deren Anpassung an der nächsten Generalversammlung bevorzugt. Des Weiteren heissen wir Dr. Guido Fürer im Verwaltungsrat willkommen und bedanken uns bei Hugo Lasat für seine wertvolle Arbeit in den letzten acht Jahren», so Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta zur heutigen Generalversammlung. Die vollständige Rede von Dr. Thomas von Planta kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com/generalversammlung heruntergeladen werden und ist ab dem 27. April 2024 als Videostream auf www.youtube.com/BaloiseGroup einsehbar. Wichtige Daten Dienstag, 30. April 2024: Ex-Dividenden-Datum

Investorenupdate und Semesterabschluss 2024 Mittwoch, 20. November 2024: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2024 Weitere Informationen Medieninformation auf www.baloise.com

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

