Carsten Stolz verlässt die Baloise Gruppe per 31. Dezember 2025
|
Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Basel, 3. Dezember 2025. Carsten Stolz, CFO der Baloise Gruppe, hat sich entschieden, das Unternehmen per 31. Dezember 2025 zu verlassen, um ausserhalb von Baloise neue berufliche Herausforderungen wahrzunehmen.
Carsten Stolz hat Baloise seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft massgeblich mitgestaltet und geprägt. Seit 2017 verantwortete er als Chief Financial Officer (CFO) in der Konzernleitung sowie im Group Strategy Board (GSB) die Weiterentwicklung und Transformation des Finanzbereichs.
Thomas von Planta, Präsident des Verwaltungsrates der Baloise Holding AG, bedankt sich bei Carsten Stolz für seinen grossen Einsatz über mehr als zwei Jahrzehnte: «Mit Carsten Stolz verlieren wir eine sehr erfahrene Persönlichkeit und ausgewiesene Führungskraft. Er hat die Finanztransformation der Baloise Gruppe initiiert und erfolgreich umgesetzt. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine bedeutenden Verdienste herzlich und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.»
