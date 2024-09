OMV-Aktie gibt nach Analystenstimme nach: Erste Group stuft Aktie von "Buy" auf "Hold" ab

Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Tamas Pletser aufgrund der reduzierten Schätzungen für den Rohölpreis und die Raffineriemargen von 52,50 auf 39,70 gekürzt. Am Donnerstagvormittag notierten OMV -Anteile an der Wiener Börse bei 38,68 Euro.

Der Markt wartet aktuell noch immer auf einen Aufwärtstrend bei den Margen in der europäischen Chemieindustrie, welcher Hauptantreiber für die OMV-Aktien sein würde. Die Margen können sich in Europa aufgrund der Stilllegung veralteter Anlagen und der wirtschaftliche Entwicklung langsam erholen. Dennoch sei eine Rückkehr zum Niveau der Jahre 2021-22 nicht in Sicht, so der Experte. Die Segmente Energie- sowie Brenn- und Rohstoffe werden weniger Gewinn für die OMV erwirtschaften, wohingegen in der Chemiesparte die gleichen Gewinne wie zuvor prognostiziert erwartet werden. Dennoch könnten aufgrund des niedrigeren Betriebsergebnisses die Gewinne pro Aktie gegenüber der frühen Prognose um 29 bis 34 Prozent sinken.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 der OMV prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 5,71 Euro je Aktie. Für die Folgejahre werden nun 5,54 (2025) bzw. 5,75 (2026) Euro je Aktie erwartet. Die Dividendenschätzungen für diese drei Jahre belaufen sich auf jährlich 5,25 bzw. 4,25 sowie 4,50 Euro je Anteilsschein.

OMV-Aktien verlieren im Handel in Wien zeitweise 0,31 Prozent auf 38,78 Euro.

APA