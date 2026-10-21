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WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: 1stdibscom legt Quartalsergebnis vor

1stdibscom stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,045 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,78 Prozent auf 22,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,170 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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