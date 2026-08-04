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WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: 1stdibscom legt Quartalsergebnis vor

1stdibscom wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,230 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,380 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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