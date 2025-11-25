ABN Amro Aktie
WKN DE: A143G0 / ISIN: NL0011540547
|Rotstift angesetzt
|
25.11.2025 09:27:00
ABN Amro-Aktie deutlich fester: Bank reduziert Personalzahl im Rahmen strategischer Umstrukturierung
ABN Amro geht davon aus, dass gut die Hälfte der betroffenen Jobs voraussichtlich durch natürliche Fluktuation wegfallen wird. Die Umstrukturierung ist bereits voll im Gange: Im bisherigen Jahresverlauf hat der Konzern die Zahl der Vollzeitstellen nach eigenen Angaben schon um etwa 1000 reduziert.
Der Stellenabbau ist Teil eines Strategieprogramms, mit dem die im April angetretene Berard durch eine schlankere Kostenbasis das profitable Wachstum der Bank ankurbeln will. Dafür will sie auch die Kapitalverwendung optimieren, um mehr Rendite zu erzielen.
Für 2028 verspricht die Managerin denn auch eine Eigenkapitalrendite der Bank von mindestens 12 Prozent; zugleich strebt sie ein Aufwands-Ertrags-Verhältnis von unter 55 Prozent an. Der Gewinn soll dann mehr als 10 Milliarden Euro erreichen.
Um weiterzuwachsen, hatte ABN Amro erst kürzlich die Übernahme der niederländischen NIBC Bank für knapp 1 Milliarde Euro vom Vermögensverwalter Blackstone angekündigt. Ebenfalls hat sich das Geldinstitut bereits die deutsche Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe einverleibt.
Im Gegenzug trennt sich ABN Amro nun von seinem Privatkreditgeschäft Alfam.
Die 100-prozentige Tochter werde an den niederländischen Wettbewerber Rabobank verkauft. ABN Amro werde seinen Kunden künftig Kredite als Drittanbieter über eine Vereinbarung mit der Rabobank anbieten.
Die Aktie von ABN Amro zeigen sich im Handel an der Euronext in Amsterdam zeitweise 3,77 Prozent höher bei 27,83 Euro.
dpa (AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABN Amromehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: ABN Amro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: ABN Amro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.09.25
|KBC-Aktie im Plus: Belgische Bank KBC denkt über Kauf von ABN Amro nach (dpa-AFX)
|
05.08.25
|Ausblick: ABN Amro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: ABN Amro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
01.07.25
|ABN Amro-Aktie fester: Privatbank HAL gehört jetzt ABN Amro (dpa-AFX)