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03.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Baiducom präsentiert Quartalsergebnisse

Baiducom wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,57 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,97 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 31,47 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,46 Milliarden USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 53,64 CNY, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 33 Analysten durchschnittlich 132,45 Milliarden CNY im Vergleich zu 17,96 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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