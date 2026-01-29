Interpump Group SPA Aktie

Interpump Group SPA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904257 / ISIN: IT0001078911

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Interpump Group SPA legt Quartalsergebnis vor

Interpump Group SPA präsentiert voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,427 EUR je Aktie gegenüber 0,450 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Interpump Group SPA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 505,0 Millionen EUR im Vergleich zu 489,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 EUR, gegenüber 2,12 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

