05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Intuit stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intuit präsentiert voraussichtlich am 20.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intuit 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Intuit 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,76 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intuit 3,28 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,14 USD, gegenüber 13,67 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 21,16 Milliarden USD im Vergleich zu 18,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

