NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Intuit-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intuit-Papier an diesem Tag 97,78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Intuit-Papier investiert hätte, hätte er nun 102,270 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 67 541,42 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 04.11.2025 auf 660,42 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 575,41 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Intuit betrug jüngst 188,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at