Erste Schätzungen: Kfin Technologies legt Quartalsergebnis vor

Kfin Technologies lädt voraussichtlich am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,49 INR je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,84 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Kfin Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,55 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,12 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 19,95 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,91 Milliarden INR, gegenüber 13,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at