Erste Schätzungen: MLP SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MLP SE lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MLP SE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass MLP SE für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,094 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MLP SE in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 244,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 245,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,635 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,630 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,10 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,04 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at