Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent auf 16 893,14 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 84,674 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,138 Prozent auf 16 894,37 Punkte an der Kurstafel, nach 16 871,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 913,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 874,90 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 3,05 Prozent nach. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2025, den Stand von 16 933,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 719,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 498,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Alzchem Group (+ 5,36 Prozent auf 157,20 EUR), Drägerwerk (+ 2,52 Prozent auf 73,20 EUR), Kontron (+ 2,34 Prozent auf 22,72 EUR), Vossloh (+ 1,95 Prozent auf 78,60 EUR) und MLP SE (+ 1,40 Prozent auf 7,23 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-1,93 Prozent auf 81,20 EUR), SFC Energy (-1,61 Prozent auf 15,90 EUR), STRATEC SE (-1,61 Prozent auf 24,50 EUR), SMA Solar (-1,56 Prozent auf 26,46 EUR) und Verve Group (-1,48 Prozent auf 2,13 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 82 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 6,671 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,16 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

