Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu

Der SDAX bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 16 858,67 Punkte nach oben. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 84,047 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,060 Prozent auf 16 866,04 Punkte an der Kurstafel, nach 16 855,85 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 858,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 871,92 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,25 Prozent. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 16 933,11 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 17 541,95 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, stand der SDAX noch bei 13 362,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit STRATEC SE (+ 3,98 Prozent auf 23,50 EUR), MLP SE (+ 2,23 Prozent auf 7,32 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,43 Prozent auf 9,21 EUR), MBB SE (+ 1,15 Prozent auf 194,20 EUR) und ProCredit (+ 1,06 Prozent auf 7,64 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil 1&1 (-2,52 Prozent auf 21,25 EUR), Drägerwerk (-2,02 Prozent auf 72,80 EUR), SMA Solar (-2,01 Prozent auf 26,36 EUR), Befesa (-1,78 Prozent auf 28,68 EUR) und Springer Nature (-1,36 Prozent auf 21,70 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 147 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,652 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

