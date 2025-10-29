Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwochmorgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent auf 17 060,29 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 85,346 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,111 Prozent auf 17 005,69 Punkte an der Kurstafel, nach 17 024,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 060,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 005,69 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 2,10 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der SDAX bei 16 872,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, stand der SDAX noch bei 17 777,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 780,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 22,85 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 3,77 Prozent auf 22,00 EUR), Formycon (+ 2,21 Prozent auf 23,10 EUR), SMA Solar (+ 1,56 Prozent auf 27,42 EUR), Schaeffler (+ 1,36 Prozent auf 7,07 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,30 Prozent auf 7,17 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2,49 Prozent auf 98,10 EUR), adesso SE (-1,79 Prozent auf 93,10 EUR), NORMA Group SE (-1,51 Prozent auf 14,38 EUR), 1&1 (-1,12 Prozent auf 22,05 EUR) und MLP SE (-0,97 Prozent auf 7,14 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 244 572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,586 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at