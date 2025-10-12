NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|
12.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: NXP Semiconductors gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NXP Semiconductors wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,12 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,82 USD je Aktie erzielt worden waren.
25 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,83 Prozent auf 3,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,78 USD, gegenüber 9,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 12,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,61 Milliarden USD generiert wurden.
