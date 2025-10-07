NASDAQ 100

24 840,23
-138,33
-0,55 %
Index im Blick 07.10.2025 22:34:46

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,55 Prozent auf 24 840,23 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,213 Prozent höher bei 25 031,78 Punkten, nach 24 978,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 062,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 783,95 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 652,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 685,57 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 800,74 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,42 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 062,96 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 7,64 Prozent auf 631,85 USD), PayPal (+ 4,03 Prozent auf 63,20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,83 Prozent auf 211,51 USD), Gilead Sciences (+ 2,82 Prozent auf 116,78 USD) und Exelon (+ 2,41 Prozent auf 46,79 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,70 Prozent auf 328,40 USD), Lam Research (-5,90 Prozent auf 140,35 USD), Applied Materials (-5,52 Prozent auf 211,56 USD), NXP Semiconductors (-5,12 Prozent auf 219,58 USD) und KLA-Tencor (-4,82 Prozent auf 1 084,74 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32 385 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,902 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 840,23 -0,55%

