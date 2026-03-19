Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A legt Quartalsergebnis vor

OPT Machine Vision Tech A äußert sich voraussichtlich am 03.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,092 CNY je Aktie gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll OPT Machine Vision Tech A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 203,4 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OPT Machine Vision Tech A 178,1 Millionen CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 1,11 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,21 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 905,3 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at