Erste Schätzungen: SAF-HOLLAND SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAF-HOLLAND SE gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,670 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SAF-HOLLAND SE ein EPS von 0,200 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll SAF-HOLLAND SE mit einem Umsatz von insgesamt 426,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 439,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,14 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,70 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden EUR im Vorjahr.

