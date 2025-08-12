SAF-HOLLAND Aktie

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Halbjahreszahlen von 27,60 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lkw-Zulieferer biete nach wie vor eine überzeugende Anlage-Story, die von der robusten Profitabilität des Ersatzteilgeschäfts und der Aussicht auf den bevorstehenden Konjunkturaufschwung untermauert werde./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,82 € 		Abst. Kursziel*:
76,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,57%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

