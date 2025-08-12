SAF-HOLLAND Aktie
|15,68EUR
|-0,08EUR
|-0,51%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Halbjahreszahlen von 27,60 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lkw-Zulieferer biete nach wie vor eine überzeugende Anlage-Story, die von der robusten Profitabilität des Ersatzteilgeschäfts und der Aussicht auf den bevorstehenden Konjunkturaufschwung untermauert werde./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,82 €
|
Abst. Kursziel*:
76,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,57%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SEmehr Nachrichten
|
08.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
08.08.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|EQS-News: SAF-HOLLAND achieves solid results in the first half of 2025 despite decline in sales (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: SAF-HOLLAND erzielt im ersten Halbjahr 2025 trotz Umsatzrückgang solide Ergebnisse (EQS Group)
|
06.08.25
|Ausblick: SAF-HOLLAND SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)