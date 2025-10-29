SAF-HOLLAND Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solides Geschäft in Europa werde weiter durch die Schwäche in Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum überschattet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers./rob/ag/mis
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
14,76 €
Abst. Kursziel*:
76,15%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
14,72 €
Abst. Kursziel aktuell:
76,63%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
KGV*:
-
