SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solides Geschäft in Europa werde weiter durch die Schwäche in Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum überschattet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

