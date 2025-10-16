SAF-HOLLAND Aktie
|14,12EUR
|0,20EUR
|1,44%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Annahmen für den Zulieferer und senkte in der Folge das Kursziel moderat./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,88 €
|
Abst. Kursziel*:
8,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SEmehr Nachrichten
|
15:59
|SDAX aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
06.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
22.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
18.09.25
|Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
18.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
15.09.25
|Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.09.25
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)