Erste Schätzungen: Take Two legt Quartalsergebnis vor

Take Two wird voraussichtlich am 16.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,086 USD je Aktie gegenüber -3,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Take Two in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD im Vergleich zu -7,030 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 5,29 Milliarden USD, gegenüber 5,35 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at