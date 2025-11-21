Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Profitables Take Two-Investment?
|
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren abgeworfen
Take Two-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,60 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hat, hat nun 28,090 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 6 611,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 235,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 561,15 Prozent vermehrt.
Take Two erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
