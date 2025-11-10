ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Workday Aktie

WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014

<
10.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Workday mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Workday präsentiert voraussichtlich am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 36 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 34 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,26 Prozent auf 2,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,90 USD, gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt 9,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

29.11.23 Workday Buy Jefferies & Company Inc.
