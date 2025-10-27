Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,83 Prozent auf 25 821,55 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,36 Prozent auf 25 701,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 656,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 839,03 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 24 503,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 272,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 352,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 23,10 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 25 839,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 11,09 Prozent auf 187,68 USD), Keurig Dr Pepper (+ 7,62 Prozent auf 29,23 USD), MercadoLibre (+ 5,61 Prozent auf 2 282,32 USD), Marvell Technology (+ 5,44 Prozent auf 88,71 USD) und Arm (+ 4,65 Prozent auf 178,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Workday (-1,58 Prozent auf 238,91 USD), O Reilly Automotive (-1,52 Prozent auf 95,79 USD), Baker Hughes (-1,48 Prozent auf 46,60 USD), Cintas (-1,13 Prozent auf 188,68 USD) und Copart (-1,12 Prozent auf 44,16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 639 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,895 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

