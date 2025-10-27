Starker Wochentag in New York: Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,61 Prozent fester bei 25 765,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,36 Prozent auf 25 701,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 772,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 656,38 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 503,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 272,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 352,02 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 22,84 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25 772,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 12,88 Prozent auf 190,70 USD), Keurig Dr Pepper (+ 6,87 Prozent auf 29,03 USD), MercadoLibre (+ 5,71 Prozent auf 2 284,56 USD), Tesla (+ 5,34 Prozent auf 456,90 USD) und Marvell Technology (+ 5,13 Prozent auf 88,45 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Workday (-1,39 Prozent auf 239,38 USD), Constellation Energy (-1,19 Prozent auf 384,55 USD), Baker Hughes (-1,12 Prozent auf 46,77 USD), O Reilly Automotive (-1,01 Prozent auf 96,29 USD) und Gilead Sciences (-0,83 Prozent auf 119,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 804 617 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,895 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,67 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at