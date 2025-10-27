Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,41 Prozent auf 25 716,69 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,36 Prozent auf 25 701,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,16 Punkten am Vortag.

Bei 25 743,24 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 656,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 24 503,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der NASDAQ 100 23 272,25 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 352,02 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 22,60 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 743,24 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 17,73 Prozent auf 198,90 USD), Keurig Dr Pepper (+ 6,89 Prozent auf 29,03 USD), Intel (+ 6,11 Prozent auf 40,62 USD), MercadoLibre (+ 6,07 Prozent auf 2 292,39 USD) und Arm (+ 5,07 Prozent auf 179,33 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen O Reilly Automotive (-1,74 Prozent auf 95,58 USD), Baker Hughes (-1,08 Prozent auf 46,79 USD), Workday (-0,67 Prozent auf 241,13 USD), Gilead Sciences (-0,64 Prozent auf 120,16 USD) und Amgen (-0,62 Prozent auf 289,96 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 146 352 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

