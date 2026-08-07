Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
|
07.08.2026 12:44:58
Essent Group Ltd. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Essent Group Ltd. (ESNT) announced a profit for second quarter of $189.71 million
The company's bottom line totaled $189.71 million, or $2.08 per share. This compares with $195.34 million, or $1.93 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.6% to $362.69 million from $319.14 million last year.
Essent Group Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $189.71 Mln. vs. $195.34 Mln. last year. -EPS: $2.08 vs. $1.93 last year. -Revenue: $362.69 Mln vs. $319.14 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Essent Group Ltd
|
06.08.26
|Ausblick: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Essent Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Essent Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Essent Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Essent Group Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Essent Group Ltd
|59,50
|5,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.