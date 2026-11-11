eToro Aktie

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WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077

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11.11.2026 10:36:38

EToro: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, EToro (NASDAQ:ETOR) reported an 18% year-over-year increase in funded accounts to 4.39 million. The expansion shows how the online trading platform continues to grow its user base despite market volatility across equities and crypto. Three things management said stand out.

Automated trading tools are rapidly transforming how retail investors manage portfolios on the platform. Management is embedding artificial intelligence directly into user workflows, enabling customers to execute transactions via automated software agents rather than manual clicks.

Targeted buyouts enable the platform to gain rapid entry into new geographic markets and acquire complex product capabilities. Buying brokerages like TradeZero expands its reach into North American active trading, adding short-selling, options, and futures capabilities.

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