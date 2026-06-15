eToro Aktie
WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077
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15.06.2026 06:00:17
eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services
Digital trading platform could apply for banking licenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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