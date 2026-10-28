Etsy Aktie

Etsy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060

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28.10.2026 17:26:01

Etsy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Etsy (NYSE:ETSY) announced that its marketplace firmly reentered growth mode after three straight quarters of accelerating performance. A long-term investor cares because expanding user engagement and rising order values signal that product investments are expanding the company's competitive moat. Three things management said on the call stand out.

Reactivating existing shoppers while expanding new user acquisition provides a larger pool of repeat demand for sellers. Higher engagement and higher average spending demonstrate that buyers are finding more value on the platform.

By using AI and machine learning to better understand individual taste and buyer intent, search algorithms surface higher-quality listings that convert at higher rates. These technical upgrades directly expand gross merchandise sales (GMS), which measures total marketplace transaction value.

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