Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
28.11.2025 06:35:16
EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
