SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
26.11.2025 21:47:14
EU ramps up pressure on Shein over child-like sex dolls
The European Union is demanding answers after the discovery of illegal weapons and child-like sex dolls on Shein's website. The firm has acknowledged the request and said it is in "dialogue" with the bloc's regulators.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
