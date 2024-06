Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent höher bei 4 873,38 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,164 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,404 Prozent höher bei 4 858,68 Punkten in den Montagshandel, nach 4 839,14 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 900,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 837,88 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 17.05.2024, mit 5 064,14 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 4 986,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, mit 4 394,82 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,99 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit AXA (+ 3,26 Prozent auf 30,24 EUR), EssilorLuxottica (+ 2,51 Prozent auf 206,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,44 Prozent auf 186,70 EUR), Saint-Gobain (+ 2,10 Prozent auf 73,33 EUR) und UniCredit (+ 1,86 Prozent auf 33,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,14 Prozent auf 26,22 EUR), adidas (-3,07 Prozent auf 218,00 EUR), Enel (-1,02 Prozent auf 6,28 EUR), Infineon (-0,40 Prozent auf 36,36 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,34 Prozent auf 709,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Santander-Aktie. 7 011 595 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 374,931 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at