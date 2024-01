Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,57 Prozent leichter bei 4 429,17 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,902 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,257 Prozent tiefer bei 4 443,21 Punkten, nach 4 454,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 443,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 414,44 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 549,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 149,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 157,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,85 Prozent ein. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 568,80 Punkten. 4 414,44 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 22,71 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 187,90 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 95,33 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 144,20 EUR) und UniCredit (-0,38 Prozent auf 25,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-2,04 Prozent auf 19,78 EUR), adidas (-1,87 Prozent auf 172,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 378,10 EUR), Ferrari (-1,27 Prozent auf 311,88 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,11 Prozent auf 2,69 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 125 298 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 334,555 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

