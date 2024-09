Euro STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,12 Prozent höher bei 4 978,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,222 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 4 977,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 973,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 977,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 986,74 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 638,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 003,54 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 282,64 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,33 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,10 Prozent auf 3,78 EUR), Allianz (+ 0,53 Prozent auf 283,40 EUR), Bayer (+ 0,45 Prozent auf 28,16 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 202,90 EUR) und Eni (+ 0,37 Prozent auf 14,73 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,05 Prozent auf 45,10 EUR), BMW (-0,77 Prozent auf 82,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 61,58 EUR), Stellantis (-0,55 Prozent auf 14,94 EUR) und UniCredit (-0,28 Prozent auf 37,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 223 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 336,843 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at