Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,25 Prozent höher bei 5 095,21 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,160 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,654 Prozent auf 5 065,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 032,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 101,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 065,23 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 947,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 908,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 446,51 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 3,61 Prozent zu Buche. Bei 5 101,37 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 845,89 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 1,54 Prozent auf 156,80 EUR), adidas (+ 1,41 Prozent auf 244,50 EUR), Infineon (+ 1,32 Prozent auf 33,85 EUR), UniCredit (+ 1,12 Prozent auf 42,17 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,59 Prozent auf 4,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-0,97 Prozent auf 29,73 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 227,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,62 Prozent auf 55,95 EUR), Siemens (-0,43 Prozent auf 194,74 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,24 Prozent auf 495,10 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 232 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 318,437 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at