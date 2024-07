Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,37 Prozent fester bei 5 006,18 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,244 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,131 Prozent stärker bei 4 993,99 Punkten, nach 4 987,48 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 007,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 993,99 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,67 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 035,66 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 5 014,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 350,71 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,93 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 1,89 Prozent auf 35,64 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 189,02 EUR), Siemens (+ 1,00 Prozent auf 179,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,55 Prozent auf 23,88 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 108,05 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 3,57 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,38 Prozent auf 448,50 EUR), Allianz (-0,04 Prozent auf 261,50 EUR), Eni (+ 0,06 Prozent auf 14,62 EUR) und adidas (+ 0,09 Prozent auf 219,70 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 258 233 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 387,836 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,52 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

