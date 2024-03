EURO STOXX 50-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Kering-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kering-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 577,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,319 Kering-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2024 auf 415,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 200,38 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 28,00 Prozent.

Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 51,57 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at