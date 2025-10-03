Kering Aktie

286,00EUR 2,20EUR 0,78%
Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 06:27:06

Kering Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 195 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Luxusgüterherstellers seien vom Jahrestief aus deutlich nach oben gerannt, dabei werde der Quartalsbericht wohl durchwachsen ausfallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seinem Kommentar. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um rund neun Prozent und ist damit noch etwas skeptischer als der Konsens. Auf aktuellem Bewertungsniveau würden die Erfolgschancen des Turnarounds nicht mehr wirklich attraktiv angeboten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Hold
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
288,20 € 		Abst. Kursziel*:
-9,78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
286,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,09%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten