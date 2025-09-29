Kering Aktie

278,15EUR 3,35EUR 1,22%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

29.09.2025 09:29:49

Kering Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 215 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Neutral
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
251,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
277,20 € 		Abst. Kursziel*:
-9,45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
278,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,76%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten

Analysen zu Keringmehr Analysen

09:29 Kering Neutral UBS AG
17.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Kering 278,15 1,22% Kering

