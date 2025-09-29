Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 215 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Kering
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
251,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
277,20 €
Abst. Kursziel*:
-9,45%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
278,15 €
Abst. Kursziel aktuell:
-9,76%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Kering
|278,15
|1,22%
