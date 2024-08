EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 251,10 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 39,825 LOréal-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.07.2024 15 882,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 398,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,82 Prozent zugenommen.

LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 213,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at